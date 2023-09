Le pagelle del Corriere dello Sport: "Reijnders è l'anima"

"Reijnders è l'anima", questo il titolo che il Corriere dello Sport sceglie per le sue pagelle di Cagliari-Milan. L'olandese è stato grande protagonista della vittoria rossonera ed è stato scelto come migliore in campo. Questo il giudizio per Tijjani Reijnders (7): "E' l’anima della riscossa milanista: avvia la tessitura del pareggio, romba indisturbato per costruire l’assist del sorpasso".

Stesso voto per il suo compagno di merende Loftus-Cheek: "Diventa esplosivo poi: sceglie un tiro meraviglioso per celebrare il primo gol italiano". Prestazioni positive anche per Thiaw, Tomori, Pulisic e Okafor (6.5).