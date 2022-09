Le pagelle del CorSport: i migliori Saelemaekers, Leao e Tomori

MilanNews.it

Nelle consuete pagelle del giorno dopo, il Corriere dello Sport ha indicato come migliori in campo per il Milan, l'autore del gol Alexis Saelemaekers, Leao e Fik Tomori. Per il belga (7), gara con prima rete in Champions della carriera: aldilà della segnatura ci mette tanta intensità. Leao (6.5) sempre pericoloso vicino all'area di rigore con un assist e un palo che poteva regalare la vittoria; Tomori (6.5) resiste bene ai ritmi europei. Sottotono Giroud (5), forse ancora tirato dall'ultima settimana e mezzo in cui ha giocato sempre titolare.