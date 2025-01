Le pagelle del CorSport: Pulisic sempre decisivo, Leao iradiddio

Le pagelle del Milan questa mattina sono un filotto di bei voti. Il Corriere dello Sport indica come migliore in campo della finale di Supercoppa Italiana il numero 10 rossonero Rafael Leao. Il portoghese viene premiato con un 8.5 e con questo giudizio: "Non segna, ma è l’uomo della svolta, e della provvidenza. Si guadagna la punizione del primo gol. Lancia Theo per il secondo e serve un pallone solo da spingere in rete ad Abraham. Un’iradiddio". Insieme a Rafa, ritrovato anche Theo Hernandez, 7.5: "Sbaglia anche lui sul vantaggio di Lautaro. Ma la sua punizione gira la partita e la sua serata. Con Leao diventa devastante, regalando un pallone d’oro a Pulisic".

Poco sotto, con un 7, c'è l'americano Christian Pulisic: "Spedisce in bocca a Sommer un comodo colpo di testa. Si riscatta con il diagonale del pareggio. Sempre decisivo". Stesso voto anche per il match-winner Tammy Abraham: "Al posto giusto nel momento giusto: prodezza che vale una Supercoppa". Uguale valutazione, infine, anche per Mike Maignan autore di un paio di interventi davvero miracolosi: "Vero che prende ancora gol sul suo palo. Ma la murata su Dumfries vale la Supercoppa. Un pizzico di fortuna sul palo di Carlos Augusto."

Super voto, un 8, anche per il neo tecnico Sergio Conceicao: "Due partite e due vittorie in rimonta, con una Supercoppa in bacheca. Un debutto da sogno. Ma la sua mano è evidente, innanzitutto per il carattere esibito dal Diavolo. Come con la Juve azzecca i cambi. E’ già padrone dello spogliatoio".