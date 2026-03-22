Le pagelle del CorSport: Rabiot fa la differenza, Fofana omaggio meritato

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È Adrien Rabiot il migliore in campo del Milan, e della partita vinta contro il Torino per 3-2 ieri a San Siro, per le pagelle del Corriere dello Sport. Il francese è stato premiato con un 7 in pagella e con questa valutazione generale: "Sveglia la squadra nel primo tempo con una sventola mancina che prelude al gol di Pavlovic, segna il 2-1 del sorpasso da rapace d’area. Fa la differenza". Anche uno degli altri due marcatori di giornata, Fofana, ha preso 7 così come Maignan. Questo il giudizio per il centrocampista: "Ha il merito di essere uno dei pochi presenti con la garra nel primo tempo. Premiato dal gol liberatorio del 3-1: l’omaggio di San Siro è meritato".

Tra i più positivi ci sono anche Pavlovic, autore del primo gol, Modric, Pulisic, tornato all'assist, e Athekame, anche lui assistman: tutti con il 6.5 in pagella. La valutazione per Captain America: "A Leao a Roma non l’aveva passata, ieri a San Siro a Rabiot sì: è l’assist che spalanca il match al Milan". Sotto la sufficienza, tre calciatori: col 5.5 Fullkrug, Bartesaghi e De Winter e con il 5 Tomori. Per Massimiliano Allegri invece il voto è 7: "Ha il merito di cambiare la squadra nell’intervallo sia mentalmente che con il decisivo passaggio al 4-3-3. Il pugnetto d’esultanza alla fine è sintomo dell’importanza della vittoria".