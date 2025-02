Le pagelle della Gazzetta: Jimenez cambia la sfida, Sottil rimandato

Sono ben tre i 7 in pagella con cui la Gazzetta dello Sport questa mattina premia tre giocatori rossoneri. Si tratta, chiaramente, dei tre che hanno confezionato il gol vittoria. Cominciando con chi ha avuto l'idea geniale, Alex Jimenez: "Da terzino garantisce spinta a destra e cambia la sfida costringendo il Verona sulla difensiva. Nell'azione dell'1-0 serve alla grande l'inserimento di Leao". Poi proprio Rafa Leao, autore dell'assist e ritenuto il migliore dalla rosea: "Dentro a inizio ripresa per aggiungere dribbling a sinistra. Arma il tiro di Musah e disegna l'azione del vantaggio, rifinita con un grande assist". E infine Santi Gimenez: "Segna in fuorigioco e serve un grande assist a Musah in un primo tempo così così. Suo il gol della vittoria, il secondo in rossonero".

Promossi anche Reijnders e Joao Felix con un 6.5. Chi invece non va è Riccardo Sottil, 5: "Esordio dal primo minuto con pochi palloni giocati e un cross pericoloso, l'unico lampo. Fuori all'intervallo. Bocciato? No, rimandato". Non bene anche Maignan, Walker e Theo: per loro 5.5. Il voto per mister Sergio Conceicao, invece, è un 6.5: "Il turnover in chiave Champions League all'inizio non paga. Il cambio di rotta a inizio ripresa è provvidenziale e le sue sostituzioni gli danno i tre punti"