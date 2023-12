Le pagelle della Gazzetta: Jovic, Maignan, Theo e Pulisic migliori a braccetto

Le pagelle della Gazzetta dello Sport sul Milan, questa mattina, sono finalmente solari e piacevoli da leggere per i tifosi rossoneri. Sono ben quattro i giocatori del Diavolo che si sono meritati un 7 nelle valutazioni della rosea. Il primo non può che essere Luka Jovic, autore di gol e assist: "Luka è un uomo di poche parole: non la tocca quasi mai ma sblocca la partita e fa la sponda per il terzo gol".

Gli altri promossi a pieni voti sono Maignan, Hernandez e Pulisic. Per il portiere il giudizio recita: "Un usciere. Chiude lo specchio a Cuni nell'azione più delicata, poi apre a Pulisic un portone per il 2-0". Per Theo invece, inedito centrale, si legge: "Tutti abbiamo uno sconosciuto nascosto in noi: il suo fa il centrale. Alla prima, ottimo". Per l'americano invece: "Vola oltre Monterisi per il 2-0: la giocata della serata". Bene anche Tomori e Musah (6.5).

Unica nota stonata è Samuel Chukwueze, unico insufficiente (5): "Il cross per l'1-0 è un episodio. Non salta quasi mai l'uomo, sbaglia scelte e con un rinvio crea un pericolo a Maignan".