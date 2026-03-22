Le pagelle della Gazzetta: Rabiot cambia la marcia del Milan, Fullkrug sovrastato

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Un Adrien Rabiot formato extra-lusso, come spesso è capitato in questa stagione, quello visto ieri pomeriggio contro il Torino: rientro dominante in mezzo al campo e primo gol a San Siro con la maglia del Milan. Per questo motivo nelle pagelle della Gazzetta dello Sport il centrocampista francese è votato come migliore in campo, con il voto di 8. Il giudizio recita: "Torna dopo la squalifica. Quando si accende, il Milan cambia marcia. Un tiro pericoloso, altre iniziative e il gol del 2-1, il suo primo a San Siro".

A fare da contraltare è la prestazione di NIclas Fullkrug, indicato come il peggiore dei rossoneri con un 5: "Sostituisce Leao ed è sempre sovrastato o anticipato. Si batte e l’impegno non manca però non segna né conclude mai pericolosamente". In generale, però, i voti rossoneri sono assolutamente positivi. Luka Modric si prende 7.5 ("Si abbassa per costruire e tocca 99 palloni, più di tutti. La sua imbucata per Pulisic è decisiva per il 2-1. Aggiunge tackle recuperi, e leadership"), Fofana, Athekame e Maignan premiati con il 7. Bene anche Max Allegri, 6.5: "Anche senza i gol delle punte, ritorna al successo grazie a Pavlovic e ai centrocampisti. Dopo la sosta lo “spareggio” con il Napoli". Sufficienza pienissima per Ricci, Bartesaghi e Pavlovic (6.5). L'unico altro negativo è Tomori, che si prende un 5.5.