Calvarese sul rigore per il Torino: "Si capisce davvero poco dal live, non viene mostrata l'immagine frontale"

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Anche la partita di ieri, vinta dal Milan sul Torino per 3-2 a San Siro, non sono mancati comunque gli episodi arbitrali che hanno fatto discutere: su tutti il calcio di rigore assegnato ai granata nel finale di gara con l'arbitro Fourneau che è stato richiamato al monitor e ha assegnato la massima punizione. Per commentare questo e un tocco di mano di De Winter in area rossonera ha espresso il suo parere in merito l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese sulle colonne di Tuttosport.

Il commento arbitrale di Gianpaolo Calvarese: "Nell’occasione del rigore concesso ai granata, si capisce davvero poco dal live: non viene mostrata l’immagine frontale, ma sembra che Pavlovic (che viene anche ammonito) colpisca Simeone sul viso con una manata. Non c’è rigore, invece, in occasione del tocco di braccio di De Winter pochi minuti dopo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone finisce in maniera inattesa sul braccio del belga, in posizione naturale".