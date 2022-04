Le pagelle di Bennacer: senza di lui il Milan si spegne. Mai una giocata scontata

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Bologna ferma il Milan e la corsa scudetto resta apertissima a sette giornate dalle fine del campionato. Uno 0-0 che fa male ai rossoneri, incapaci di trovare la via del gol contro un avversario che ha lottato anche nel nome del proprio allenatore. Tra i pochi che si sono salvati tra i padroni di casa c'è Bennacer. Per la Gazzetta dello Sport è "un peccato che non resti in campo fino alla fine" perché "legge quasi sempre le giocate rossoblu e avanza in modalità palla incollata al piede". Il Corriere dello Sport lo elogia scrivendo: "Sempre in movimento, si offre ai compagni per ricevere il pallone. Esce solo perché non ne ha più". Anche Tuttosport lo applaude scrivendo: "Nel primo tempo è ovunque: interdizione, regia, sovrapposizioni e lanci". Anche il Corriere della Sera ne sottolinea la crescita: "Ennesima prestazione da leader: mai una giocata scontata". MilanNews lo premia con la palma del migliore in campo e poi aggiunge: "Recupera palloni, cuce il gioco, canta e porta la croce coprendo falle di posizione di Tonali e non solo. Esce stremato e con lui si spegne il Milan". Infine la valutazione di TMW: "È in buono stato di forma e si vede. I suoi suggerimenti sono i più interessanti, si fa apprezzare anche in fase di recupero".

