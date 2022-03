Le pagelle di Giroud: stavolta sveste i panni di The Punisher. Mai vicino alla rete

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo la grandissima prestazione del derby di ritorno, deciso da una sua doppietta, Olivier Giroud non riesce a ripetersi e non trascina il Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia. L'attaccante francese, sottolinea Tuttosport, parte "carico per il ricordo di quanto accaduto qualche settimana fa ma poi viene gestito bene da de Vrij". Tuttomercatoweb scrive che l'ex Chelsea "non va mai vicino al gol e la sua partita verrà ricordata solo per lo scontro testa contro ginocchio con Simone Inzaghi", mentre La Gazzetta dello Sport fa notare come sia "tornato sulla terra dopo il derby di campionato in cui ha vestito i panni di The Punisher e gli assegna un ingeneroso 5 in pagella.

Tuttomercatoweb.com 5,5

La Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 5,5

MilanNews 6