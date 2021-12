Le pagelle di Ibrahimovic voti discordi. La qualità resta ma è impreciso

Voti discordi sulla gara di Zlatan Ibrahimovic: per Tuttomercatoweb.com è promosso, 6.5 perché "rimane uno dei più pericolosi in casa rossonera. Passano gli anni ma la qualità resta". Insufficiente, anche se non gravemente, per La Gazzetta dello Sport con un 5.5, perché "è clamorosamente impreciso". Per Repubblica, Ibra merita la sufficienza anche se "gioca quasi da fermo e non è da lui la chance sprecata nel finale". 5.5 per Tuttosport, perché "dopo un tiro potente nella ripresa poi sparisce" e anche per Il Corriere della Sera perché "nel finale si mangia il gol del pareggio".

