Le pagelle di Kalulu: dietro è l'unico a non andare a fondo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Voti sufficienti anche per Pierre Kalulu dopo la serata storta di ieri. Il centrale classe 2000 è stato l'unico della retroguardia rossonera a non andare troppo in confusione (ad eccezione di una sbavatura sul terzo gol). Kalulu ha deviato prima una conclusione di Mount e poi ha compiuto un miracoloso salvataggio su Sterling, non uno qualunque in campo aperto. I voti delle principali testate sportive.

Gazzetta: 6

CorSport: 6

Tuttosport: 6