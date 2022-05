Le pagelle di Kalulu: il professor Pierino è sontuoso

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A gennaio, dopo l'infortunio di Simon Kjaer, il Milan si era trovato davanti a un bivio: intervenire sul mercato per acquistare un altro difensore centrale oppure puntare su Pierre Kalulu. La scelta, alla fine, non poteva essere più azzeccata; la dirigenza rossonera, insieme a Stefano Pioli, ha creduto nelle qualità del francese, che con Tomori - numeri alla mano - forma la coppia centrale più forte del campionato. Con loro, le reti subite del Diavolo si contano sulle dita di una mano. Il ragazzo arrivato dalle giovanili del Lione ha giocato una partita perfetta contro l'Atalanta; come scrive La Gazzetta dello Sport, Orsato lo ha "graziato nell'unica sbavatura, l'intervento falloso su Pessina" da cui poi nasce il vantaggio firmato da Leao. Grinta a mille "nonostante la diffida", sottolinea Tuttosport, mentre MilanNews chiosa: "Una partita fenomenale del 20 milanista, che si attacca a Muriel come la colla vinavil e non gli concede nulla, portandolo quasi a una crisi di nervi. Una prestazione sontuosa del prof Pierino".

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Corriere dello Sport 7

MilanNews.it 8