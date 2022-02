Le pagelle di Kessié: fisicamente a Milano, ma la testa è rimasta in Coppa d'Africa

Al rientro dalla Coppa d'Africa, Franck Kessié non brilla. Anzi. Il Milan vince, ma quando lui esce dal campo. Fin quando c'è, invece, fa fatica. "Preoccupante per la poca mobilità, sembra anche tornato appesantito", scrive La Gazzetta dello Sport che lo boccia con un 4 in pagella. Il Corriere dello Sport punge: "Fisicamente è a Milano, ma la testa e la forza sono rimasti in Coppa d'Africa". Tuttosport gli assegna invece un 4,5: "Finché resta in campo, è un fattore nella partita ma per l'Inter".

I VOTI DI KESSIE

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Milannews.it: 6