Le pagelle di Kessie: ricorda il Boateng dell'ultimo scudetto. È tornato, era ora

Pioli lo mette sulla trequarti e Kessie risponde più che presente, devastando la difesa dell'Empoli e favorendo il 4-2 finale al Castellani. Per La Gazzetta dello Sport "ricorda il Boateng dell'ultimo scudetto: non lo sposti, si infila tra le linee e soprattutto vede la porta". Il Corriere dello Sport lo definisce "esperimento riuscito" e poi aggiunge che è "decisivo più che mai". Tuttosport invece sottolinea come "anche in un ruolo abbastanza inedito, trequartista, conferma le sue qualità realizzative". Per il Corriere della Sera "era ora" di rivedere il vecchio Kessie "che quando è in vena funziona anche da trequartista". Per MilanNews la "mossa tattica di Pioli premia perché non solo prende a uomo Ricci ma poi trova anche due gol". Infine TMW scrive: "Oro, incenso e mirra dalle sue giocate. Pioli lo schiera alla Boateng, ovvero da trequartista reinventato, di peso e sostanza. Ringrazia e conferma la bontà della scelta: due gol da diez moderno".

I voti

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7,5

MilanNews - 7,5