Le pagelle di Leao: devastante, sembra Beep Beep senza Willy il Coyote a inseguirlo

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Leao crea, Tonali segna. Il Milan sbanca il Bentegodi grazie ai suoi due campioni. Il portoghese è devastante, quando strappa nessuno riesce a stargli dietro. Per La Gazzetta dello Sport merita 8 in pagella: "Casale e Faraoni lo vedono sfrecciare come un treno. Inventa il primo gol che Tonali è bravo a sigillare, regala al compagno anche il raddoppio". Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera: "Il portoghese sprinta a sinistra fino all’ultima stilla di energia del primo tempo, quando serve a Tonali il pallone dell’1-1. Cucina anche il secondo gol, alla sua maniera".

Per Tuttosport il portoghese è da 9 in pagella: "Devastante. I suoi due assist sono due mezzi gol, perché davvero in entrambe le occasioni trova il fondo e poi mette sui piedi di Tonali due palloni a un metro dalla porta sui quali c'è da solo da mettere il tocco vincente". Voto 8 anche dal Corriere della Sera: "Due sgasate delle sue, due assist. Sembra Beep Beep, e non c'è Willy il Coyote a seguirlo".

Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Gli si è sempre stata rimproverata la mancanza di continuità, si sta trasformando in uomo decisivo nelle sfide decisive. A Verona si mette male, lui con due fiammate "alla Leao" permette al Milan di ribaltare la situazione"

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 9

Corriere della Sera: 8

Milannews: 8