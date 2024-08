Le pagelle di Leao dopo Milan-Torino: "Il solito. Peccato che però litighi con la porta"

Insieme ad Alvaro Morata Rafael Leao era il più atteso fra i suoi, non solo perché veste la maglia numero 10 del Milan, ma anche perché è fra i giocatori più rappresentativi della squadra di Paulo Fonseca. Rispetto alla passata stagione poco è cambiato, visto che il portoghese resta il solito: è lo spacca partite del Milan, perché però che litighi con la porta.

Leao ha infatti avuto due nitide occasioni per aprire il suo score stagionale, ma in una la palla è finita sopra la traversa fra i tifosi del primo anello verde, mentre nell'altra, a tu per tu con Milinkovic-Savic, dopo 60 metri di corsa è arrivato poco lucido sotto porta non impensierendo più di tanto il portiere del Torino.

MILAN-TORINO: LE PAGELLE DI LEAO

Gazzetta dello Sport 5.5: "Croce: si mangia un paio di gol e si lascia un po’ andare. Delizia: quando ha campo fa paura e la palla per Morata (sprecata) è un cioccolatino. Il solito".

Corriere dello Sport 5.5: "Mani nei capelli quando si divora un gol a due metri dalla porta. Sbaglia solo davanti al portiere un gran pallone di Loftus-Cheek".

Tuttosport 5: "Resta l’elemento spaccapartite del Milan, peccato però che litighi con la porta: al 6’, in equilibrio precario, spara alto da un metro a porta vuota".