Le pagelle di Leao: fa il vuoto con le sue accelerazioni, sempre più al centro del Milan

Al Milan basta un gol di Rafael Leao per battere la Sampdoria e prendersi la testa della classifica. La crescita del portoghese è sotto gli occhi di tutti, ormai è una certezza per Pioli e per i tifosi rossoneri, che gli hanno riservato cori ed applausi al momento della sostituzione. Per La Gazzetta dello Sport Leao merita 7 in pagella: "Ha sempre il colpo del fuoriclasse. Il gol è ispirato dal lancione di Maignan, ma è tutto suo, puntando Bereszynski e mirando in porta. Irresistibile. Esce perché non ne ha più, Salerno è l'occasione giusta per rifiatare". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Un’accelerazione delle sue e fa il vuoto: 5° centro nelle ultime 8 gare, il 10° in stagione, prima volta in assoluto in doppia cifra. Il tutto condito dalla centesima partita da rossonero".

7,5 invece nelle pagelle di Tuttosport: "Spacca subito la partita con una galoppata travolgente e vincente. Verrebbe tanta voglia di capire perché si accende a tratti, ma per ora basta così". 7 il voto che troviamo sul Corriere della Sera: "Un gol dei suoi, scatto con dribbling incorporato e ciao a tutti. Decima rete stagionale: Rafa è sempre più al centro di questo Milan. E può crescere ancora tanto". Anche per TMW la prestazione di Leao è da 7,5 in pagella: "Luci a San Siro, canta Vecchioni. In questo caso è San Siro a dare luce a lui: decimo gol stagionale, ottavo in casa. Con uno dei suoi soliti cambi di passo che lo rendono imprendibile. Quando esce, lo stadio canta solo per lui":

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Milannews: 7,5