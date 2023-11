Le pagelle di Maignan: non sembra il solito. Poteva fare di più sull'1-2 e sull'1-3

Nel 3-1 del Borussia Dortmund sul Milan a San Siro, responsabilità evidenti sono da attribuire anche a Mike Maignan. Il portiere rossonero, solitamente insuperabile, è da 4,5 per La Gazzetta dello Sport: "Gli insoliti sospetti, parte 1. Bene in tutto su una giocata di Malen, ma sul gol di Bynoe-Gittens pare spingere poco con le gambe e la posizione sul 3-1 di Adeyemi è dubbia". Stesso voto per MilanNews: "Per poco non para il rigore di Reus, che incrocia dal basso verso l’alto con la giusta potenza. Bravo in uno dei pezzi forti della casa, ovvero la respinta sul cross basso a rimorchio di Malen. Poi sui gol del 1-2 e del 1-3 fa due errori non da lui. Sul primo va giù lentamente, mentre sul secondo sbaglia totalmente l’impostazione con il pallone che gli piega la mano". Per il Corriere dello Sport non condiziona troppo il risultato e merita un 5,5: "Intuisce la direzione del rigore ma non riesce a salvare sul tiro di Reus. Va giù troppo lentamente sulla rete di Bynoe-Gittens. Su Adeyemi non perfetto nel piazzamento".

Continuano le insufficienze con il 5 di Tuttosport: "Non sembra il solito: sull’1-2 ha poche responsabilità, ma non sembra reattivissimo, sull’1-3 battezza prima un angolo e viene beffato dal destro potente di Adeyemi". Il Corriere della Sera prosegue sulla stessa linea: "La febbre del sabato sera è un ricordo, stavolta sta bene, ma niente miracoli: anzi, forse sul secondo e di sicuro sul terzo poteva fare qualcosa di più". Infine è da 4 per TMW: "Decisamente poco reattivo in occasione del tiro di Bynoe-Gittens. Malissimo anche sul tiro di Adeyemi che vale l'1-3".

I voti

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

MilanNews: 4,5