Le pagelle di Messias: pensare al riscatto è una follia. Un'anima in pena

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna ferma il Milan e la corsa scudetto resta apertissima a sette giornate dalle fine del campionato. Uno 0-0 che fa male ai rossoneri, incapaci di trovare la via del gol contro un avversario che ha lottato anche nel nome del proprio allenatore. Uno dei giocatori che ha "marcato visita" è Junior Messias, scelta che non si è rivelata corretta da parte di Pioli. Per La Gazzetta dello Sport è stato "un'anima in pena sulla trequarti" poi aggiunge "vorrebbe dribblare il mondo, vorrebbe tirare sempre, ma trova solo maglie gialle a chiudegli ogni corridoio". Il Corriere dello Sport invece racconta così la sua prestazione: "Non si capisce bene cosa debba e voglia fare. E non si preoccupa nemmeno dello spazio che si prende Dijks". Tuttosport semplicemente scrive: "Ancora deludente, pochi dribbling e cross sballati". Anche Il Corriere della Sera lo boccia scrivendo: "Un tempo senza combinare niente di buono. Giustamente sostituito all'intervallo". Bocciatura totale anche da parte di MilanNews: "perseverare è diabolico e pensare di riscattarlo è una follia. Non fa niente, ma niente di niente. Gioca sempre all’indietro quando di mestiere fa l’attaccante esterno e quando riesce a imbroccare una giocata, si scioglie al momento di provare a calciare in porta". Infine la valutazione di TMW: "Troppo leggero, poco preciso. Si sacrifica anche rincorrendo l'avversario ma la fase difensiva non è il suo forte. Fatica a saltare l'uomo".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

MilanNews: 4