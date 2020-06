Le pagelle di Paquetà: una gara più europea e meno brasiliana

Partita di luci e ombre, quella di Lucas Paquetà ieri sera contro la Juventus. Per la Gazzetta dello Sport, quello di esterno nel 4-2-3-1 non sembra proprio il suo ruolo, mentre il Corriere dello Sport lo premia nel giudizio, spiegando che “lavora sodo anche in fase difensiva”. Dopo qualche errore e i soliti giochetti non andati a buon fine inizia a interpretare meglio il ruolo. E Milannews parla di “partita europea, per non dire italiana”.

I voti di Lucas Paquetà:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

TMW: 6

Milannews: 6