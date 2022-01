Le pagelle di Pioli: fallisce dove non dovrebbe. Manca ancora qualcosa per la lotta scudetto

Stefano Pioli non è certo l'unico responsabile del ko subito contro lo Spezia, anzi a tutti sono evidenti le responsabilità dell'arbitro Serra e dell'errore sul mancato vantaggio sul potenziale gol di Messias. Però è vero anche che il suo Milan non ha brillato e che così è difficile per i rossoneri tenere il passo di una macchina da guerra come l'Inter. Per la Gazzetta c'è stato "troppo squilbrio tra una fase offensiva fitta e una difensiva deficitaria". Il Corriere dello Sport scrive che viene punito dal direttore di gara e dall'imprecisione dei suoi ma conclude aggiungendo: "Perdere in casa con lo Spezia però...". Tuttosport ricorda come lo Spezia ormai sia diventato "la sua bestia nera" mentre il Corriere della Sera lo critica apertamente scrivendo che "al netto di tutto, della sfortuna e del clamoroso errore dell'arbitro, il Milan fallisce una partita che non deve fallire, sbagliando troppo" e conclude scrivendo che per lottare per il titolo "manca ancora qualcosa". Infine TMW: "L'approccio del Milan è buono e c'è l'alibi di un grave errore arbitrale. Ma l'1-0 forse rilassa troppo i rossoneri che hanno la colpa di non chiuderla prima".

I voti:

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 4,5

La Stampa: 5,5

MilanNews: 5,5