Le pagelle di Pulisic: è la chiave del Milan. Yes, we can!

Inizio di stagione con il turbo inserito per Christian Pulisic: 4 gol in 6 presenze fra campionato e Champions League per lo statunitense, a segno anche ieri nel derby con l'Inter. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Non poteva reggere per 90 minuti il ritmo iniziale. Ma semina il panico tra i rivali, gol strepitoso compreso, e se si accentra fa molto male". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "È la chiave dell’avvio sprint del Diavolo. La sua posizione accentrata “sporca” i meccanismi difensivi avversari. E sul gol fa letteralmente il vuoto, sbucando improvvisamente sul centrosinistra".

Voto 7 invece da Tuttosport: "Sul gol (il 4° stagionale) pare Arsenio Lupin per come scippa palla a un sonnecchiante Mkhitaryan. Meno reattivo sul pari di Dimarco, quando non riesce a rattoppare il buco che lascia Emerson Royal". Mezzo voto in più dal Corriere della Sera: "Yes, we can. In un derby che si annunciava molto squilibrato è lui che fa capire al Milan che tutto è possibile, perché tra le linee l’Inter soffre tecnica e velocità in verticale. Tutta merce che lui ha in abbondanza e che mette in mostra nel gol del vantaggio. Notte da leader, non solo tecnico". 7,5 anche dal portale specializzato Milannews.it: "Capitan America si conferma la luce del Milan anche in un periodo di grande difficoltà come quello attuale. Si costruisce il gol tirando fuori scaltrezza, agilità e grandissime qualità tecniche. Svaria sulla trequarti, aiuta nei raddoppi e quando non arrivano i palloni se li va a prendere".



Le pagelle di Christian Pulisic

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7

Il Corriere della Sera - 7,5

Milannews.it - 7,5