Le pagelle di Reijnders: sblocca il derby ma non solo. Semplicemente sontuoso

E' uno degli uomini derby. forse quello che non ti aspetti. Tijani Reijnders sblocca la sfida contro l'Inter nel match poi pareggiato contro l'Inter per 1-1. "Non solo il gol - riporta la Gazzetta dello Sport -. Decisivo il suo lavoro a ricucire il gioco e a risollevare la squadra con i suoi strappi eleganti, quando l’Inter preme". "Il gol, paradossalmente, è la cosa più banale della sua partita - scrive Tuttosport -. Tutto intorno c’è infatti molto altro, compresa la stella filante che scaglia sotto l’incrocio (38' pt) costringendo Sommer a un miracolo. In questo momento è tra i migliori centrocampisti in Europa: in estate risentiremo parlare di lui".

"Segue a rimorchio la ripartenza e - analizza il Corriere dello Sport - si fa trovare pronto al momento giusto: settimo sigillo in campionato. Ha una chance anche nel secondo tempo". Questo invece è il commento di TMW: "Sontuoso è l'aggettivo che meglio gli si addice. Il gol è la ciliegina, il resto una torta buonissima. Di fronte a quello che per molti è il miglior centrocampo della A, conferma di reggere benissimo il confronto".

Le pagelle di Tijani Reijnders

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7