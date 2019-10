Le pagelle di Suso: nuovo Milan, vecchi vizi. 20 palle perse

Nuovo Milan (in parte), vecchio Suso. Cioè deludente. Lo spagnolo non entusiasma, nel 2-2 casalingo dei rossoneri contro il Lecce. Su TMW, a corredo del 5 in pagella, evidenziamo come abbia le sue colpe sul gol di Calderoni. Un intero voto in meno per Tuttosport, che come noi sottolineiamo che il giochino sia sempre lo stesso, per un giocatore con sprazzi di genio ma che resta monodimensionale (e 20 palloni persi, scrive il quotidiano torinese). "Cambiano gli allenatori, ma lui non cambia mai. Sopravvalutato": è questo il tranciante giudizio del Corriere dello Sport. Sufficienza più vicina per La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

MilanNews: 5,5