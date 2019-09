Le pagelle di Suso: pesa tantissimo quel contropiede mal gestito

Non è stata una bella serata per Suso. Lo spagnolo, partito come trequartista, si è poi allargato a destra alla ricerca della comfort zone portando Leao ad aprirsi maggiormente a sinistra nella creazione di un tridente offensivo con Piatek centrale. Pur essendo il giocatore più coinvolto nella manovra, Suso ha una grossa macchia, ovvero la gestione del contropiede che, nel finale di primo tempo, poteva portare al vantaggio del Milan. Buonissima la rubata a Sensi e la transizione, ma dopo aver saltato un avversario, ecco che diventa egoista nel non servire Leao o Kessie, che erano tutti soli davanti ad Handanovic. Questi i suoi voti:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

QS: 5,5

MilanNews.it: 5,5