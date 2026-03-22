Le pagelle di Tuttosport: Modric maestro, Pavlovic da Luna Park

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Le pagelle del Milan, curate dai colleghi di Tuttosport, sono per la maggior parte molto positive: frutto di un secondo tempo rossonero di pancia e di voglia che ha, di fatto, deciso la partita e concesso i tre punti al Diavolo. I due giocatori premiati come migliori dalle valutazioni del giornale piemontese sono Youssouf Fofana, votato MVP dalla Serie A, e Luka Modric: entrambi si sono meritati un 7 in pagella. Questo il giudizio per il francese: "Finalmente fa quello che Allegri gli chiede da inizio anno: un gol". Questo quello per il croato: "Distribuisce palloni ai compagni che sembrano vestiti cuciti su misura e innesca Pulisic sul 2-1: maestro".

Bene anche gli altri due goleador di giornata, Pavlovic e Rabiot che prendono 6.5. Per il serbo viene scritto: "Il gol sembra una giocata un po’ da luna park però bravo lui a provarci. L’ingenuità sul rigore gli costa mezzo punto in pagella". Per il francese invece: "Sull’azione dell’1-1 toccherebbe a lui marcare Vlasic, però - dopo aver protestato per un presunto fallo ai suoi danni - rientra in difesa con il passo da turista che in ciabatte va in spiaggia. Si riscatta con gli interessi segnando il secondo gol". Stesso voto anche per Athekame e Ricci che sono entrati bene in campo. Anche Allegri 6.5: "Dopo il solito primo tempo sotto ritmo, viene a capo della pratica cambiando sistema di gioco a dimostrazione del fatto che in pochi sanno leggere le partite in corsa come lui". I bocciati sono Fullkrug (4.5) e Tomori (5.5).

