Leao "sconvocato" dal Portogallo per infortunio? Oggi Tare contatterà i lusitani

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Al termine della gara di ieri, Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato di Rafael Leao, assente dalla partita contro il Torino per un riacutizzarsi del problema all'adduttore. Il tecnico livornese ha dichiarato, in merito alla convocazione con il Portogallo del numero 10 rossonero: "Credo che verrà sconvocato, credo che l'abbiano sconvocato. Ha bisogno di riposare. Va ringraziato per ciò che ha fatto fino ad ora". A queste dichiarazioni non ci sono state comunicazioni ufficiali.

Aggiornamenti, però, arriveranno sicuramente in giornata e in tal senso sarà Igli Tare a muoversi in prima persona: secondo quanto viene riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, infatti, il direttore sportivo rossonero si metterà in contatto con lo staff della nazionale lusitana e chiederà di lasciare a Milanello il calciatore per permettergli un recupero adeguato, approfittando anche che gli impegni del Portogallo sono due "semplici" amichevoli. Leao dunque potrebbe continuare nel suo lavoro di ripresa e stare a contatto con Allegri a Milanello, altro aspetto da non sottavalutare.