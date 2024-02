Le pagelle di Tuttosport: "Okafor fa lo spettatore"

vedi letture

Anche le pagelle di Tuttosport questa mattina sono una tragedia - sportivamente parlando - per il Milan. Tantissimi i voti negativi, solamente tre le sufficienze per Pulisic (7), Giroud (6) e Florenzi (6). Partendo dall'americano, questo il suo giudizio: "Dà l’assist a Giroud e segna un gol-capolavoro". Per l'attaccante francese invece: "Rapace sul gol". Infine per il laterale romano, ieri sera impiegato sulla fascia destra: "Suo il cross da cui nasce il 2-1".

Moltissime le prestazioni negative. A partire da Stefano Pioli (4.5): "Prova subito sulla propria pelle cosa voglia dire giocare il giovedì in Europa". Ma in campo i peggiori sono Jovic, Thiaw, Adli e Okafor: per tutti è quattro il voto è 4. Sul serbo: "È un pollo ad abboccare all’esca che gli tende Izzo. Prima, comunque aveva combinato poco". Poi sul centrale tedesco: "Non era titolare dal 28 novembre e la ruggine si mostra: sul rigore riesce nell’impresa di stendere due avversari nella stessa azione (Djuric e Mota, ma il secondo è in area), mentre sul raddoppio perde Colpani e sul terzo gol tiene in gioco tutti". Quindi sul francese: "Lento, impreciso e svogliato. In più il secondo gol del Monza nasce da una sua palla persa". Infine sullo svizzero: "Spettatore non pagante su quella che (peraltro) dovrebbe essere la sua mattonella preferita".