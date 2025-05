Milan, Tare ha incontrato in gran segreto Allegri: tre ore di colloquio, pronto un triennale da 5 milioni più bonus

Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, non ha perso tempo e ha capito subito che per il rilancio del Milan serve un tecnico vincente e di esperienza. E così, come spiega stamattina il Corriere della Sera, con un tempismo e un decisionismo che in via Aldo Rossi non si vedeva da un pezzo, il dirigente albanese ha incontrato in gran segreto Massimiliano Allegri.

Tre ore di colloquio necessarie al fine di sottoporre una bozza di intesa basata su un accordo triennale da 5 milioni di euro più bonus. Max si è preso qualche ora di riflessione prima di dare una risposta, ma a Casa Milan si respira grande fiducia e ottimismo e chissà che oggi non possa arrivare la fumata bianca.