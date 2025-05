Allegri, previsto oggi l'annuncio. Poi inizieranno le prime telefonate ai giocatori

Ieri la giornata delle firme, della definizione del progetto e degli aspetti burocratici: oggi, come segnala la Gazzetta dello Sport, si attende l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico livornese torna sulla panchina rossonera dopo undici anni e con quella sensazione di compito lasciato in sospeso: fu l'allenatore del 18° Scudetto e aveva puntato alla conquista della seconda stella ma poi le cose naufragarono e nel 2014 venne esonerato.

Oggi inizia una nuova storia, la sua esperienza si è moltiplicata e la sua storia parla per sè, anche davanti agli stessi giocatori della rosa rossonera che in lui possono riconoscere una figura credibile e affidabile. Proprio per questo nelle prossime ore Allegri comincerà un vero e proprio giro di telefonate: occasioni di colloquio per presentarsi con tutti i giocatori individualmente, specialmente quelli importanti che sono in bilico o quelli che sono considerati al centro di questo nuovo corso.