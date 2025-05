Mercato Milan, Gazzetta: "Per Reijnders al Man City ancora nessun accordo"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Per Reijnders al Man City ancora nessun accordo". Il Manchester City è in forte pressing per portare Tijjani Reijnders alla corte di Pep Guardiola, il quale lo vorrebbe a disposizione già per il Mondiale per Club che si giocherà tra due settimane negli Stati Uniti. Al momento, però, l'offerta degli inglesi non è ancora arrivata alla soglia dei 70 milioni di euro, cioè la cifra minima richiesta dal Milan.

Manca dunque ancora l'intesa tra i due club, servirà quindi il nuovo rilancio dei Citizens per arrivare alla fumata bianca, attesa comunque nei prossimi giorni. Lato giocatore, il City ha già sistemato tutto con il padre-agente di Reijnders, che guadagnerà oltre due volte quello che percepisce ora nel club di via Aldo Rossi, vale a dire 3,5 milioni di euro.