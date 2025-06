Milan, big in uscita. La Gazzetta: "Reijnders al City. Chelsea su Maignan, ma Allegri fa muro. Theo vuole l'Europa"

Chi l'avrebbe detto che, a soli quattro giorni dall'inizio del mese di giugno, tre dei giocatori rossoneri ritenuti e considerati big della rosa sarebbero stati oggetto di cessioni? Probabilmente si poteva credere a una partenza, nonostante Furlani avesse affermato che non c'erano bisogno di fare sacrifici. Invece oggi la Gazzetta dello Sport riporta tre indiscrezioni diverse per tre calciatori differenti, ognuno dei quali potrebbe giocare lontano da Milanello nella prossima stagione.

La rosea titola così: "Reijnders al City. Chelsea su Maignan, ma Allegri fa muro. Theo vuole l'Europa". Tutto questo raccolto sotto un unico titolo: "La rivoluzione del Diavolo". Nel sottotitolo invece viene scritto il seguente messaggio: "Fatta per Tijjani: via a 75 milioni. Max prova a convincere Mike a restare. Da Hernandez no all'Al Hilal". Forse l'aspetto più importante di questa notizia è la volontà di Allegri di trattenere Maignan, non solo per le qualità tecniche ma soprattutto per il suo carisma.