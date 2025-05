CorSera: "Il City insiste vuole Reijnders. E rispunta Ibra: 'Ci rifaremo'"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Il City insiste vuole Reijnders. E rispunta Ibra: 'Ci rifaremo'". Nelle scorse ore, in via Aldo Rossi è arrivata la prima offerta ufficiale del Manchester City per Tijjani Reijnders: 60 milioni di euro, cifra però ritenuta troppo bassa dai rossoneri che non intendono lasciarlo partire per meno di 70 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore, è atteso un rilancio degli inglesi che puntano a portarlo al Mondiale per Club che inizierà a metà mese ngli USA.

Intanto è tornato a parlare Zlatan Ibrahimovic che sui social ha ammesso la stagione fallimentare del Milan: "Non è stata la stagione che sognavamo e nemmeno quella per cui abbiamo lottato. Un trofeo, una finale persa … Non è abbastanza per un club come il nostro. Quest’anno potremo anche aver perso la battaglia, ma il futuro dirà chi vincerà la guerra".