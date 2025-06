Non solo Modric, il CorSport: "Il Milan si rifà la mediana"

La trattativa lampo per Luka Modric è sicuramente la notizia del giorno in casa Milan con il club che tenta di strappare il sì del fuoriclasse croato nelle prossime ore. Un innesto che, oltre a grande qualità, porterebbe soprattutto leadership e personalità in uno spogliatoio che nel corso dell'ultima stagione ha dimostrato di averne bisogno terribilmente. Non sarà però solamente l'ex Real Madrid a rimpolpare la linea di centrocampo rossonera, Igli Tare avrebbe altri colpi in canna.

A parlarne è il Corriere dello Sport che questa mattina, partendo dall'operazione Modric, allarga il discorso ad altri possibili colpi di mercato. Scrive il quotidiano: "Modric ci siamo. Il Milan rifà la mediana". Tra occhiello e sottotitolo viene aggiunto: "L'idea è costruire un gruppo che mixi l'esperienza dei big con i più giovani. Per Luka un anno (+1) a 3,5 milioni. Piace Rabiot che ha un feeling speciale con Allegri. E Tare è in pressing sul Toro per Ricci". Soffermandosi su Adrien Rabiot, viene sottolineato che comunque i rossoneri dovranno parlare con il Marsiglia per il futuro di Ismael Bennacer.