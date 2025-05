Milan, niente rinnovo per Theo: c'è l'offerta dell'Al-Hilal, ma il francese opterebbe per una permanenza in Europa

vedi letture

Ieri pomeriggio a Casa Milan è andato in scena un incontro tra Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, e il procuratore di Theo Hernandez, Garcia Quillon: secondo il Corriere della Sera, il prolungamento dell’attuale contratto del francese che scade nel 2026 è ormai un discorso finito su un binario morto. Dunque la cessione è lo scenario più probabile. Non è un mistero che sulle tracce di Theo ci siano gli arabi dell'Al-Hilal, ma il terzino, in caso di addio, preferirebbe restare a giocare in Europa.

La richiesta per rinnovare il contratto del terzino che scade il 30 giugno 2026 presentata da Quilon è di 7-8 milioni di euro a stagione. Il Milan non si spingerà a quelle cifre ed apre quindi ad una cessione, chiedendo di portare offerte adeguate. C'è il forte interesse dell'Arabia con l'Al-Hilal, ma il giocatore preferirebbe rimanere in Europa.