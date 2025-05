La volontà del Milan e di Allegri è di rinnovare il contratto di Maignan

Se Theo Hernandez sembra destinato all'addio durante l'estate, in casa rossonera hanno un'idea opposta sul futuro di Mike Maignan, anche lui in scadenza nel 2026 come il terzino: come scrive infatti stamattina La Gazzetta dello Sport, la volontà del Milan ed in particolare del nuovo allenatore Massimilano Allegri è di continuare insieme, firmando il rinnovo di contratto.

A breve è previsto un contatto tra le parti per capire quali sono le intenzioni di Maignan. Poi eventualmente riprenderanno i colloqui per il prolungamento che si sono interrotti nelle scorse settimane. Un'intesa di massima era stata già trovata, ma le prestazioni altalenanti del portiere francese hanno convinto il club a frenare poco prima della firma.