Prima offerta del City per Reijnders da 60 milioni. Il Milan ne chiede almeno 70 più bonus

Secondo quanto riferisce oggi il Corriere della Sera, a Casa Milan è arrivata la prima offerta formale del Manchester City al club rossonero per Tijjani Reijnders: 60 milioni di euro, cifra ritenuta però troppo bassa del Diavolo che non intende privarsi del centrocampista olandese per meno di 70 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore, è atteso il rilancio degli inglesi che vogliono subito l'AZ Alkmaar in quanto vogliono metterlo a disposizione di Pep Guardiola già per il Mondiale per Club che inizierà a metà giugno negli Stati Uniti.

Arrivato in rossonero nell'estate 2023, Reijnders ha disputato due ottime stagioni con la maglia del Milan. Ecco i suoi numeri con il Diavolo:

PRESENZE TOTALI: 104

MINUTI IN CAMPO: 8462'

GOL: 19 (di cui 15 quest'anno)

AMMONIZIONI: 12

ESPULSIONI: 1