Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Reijnders va al City. C'è Ricci per Allegri"

"Reijnders va al City. C'è Ricci per Allegri": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport che spiega che è sempre più vicina la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Non c'è ancora un accordo definitivo tra le due società, ma nelle prossime ore è atteso un nuovo contatto che potrebbe essere decisivo. Gli inglesi hanno fretto di chiudere perchè vogliono portare subito l'olandese negli Stati Uniti per il Mondiale per Club che inizierà a metà giugno.

Una volta chiusa questa operazione con il City, il neo ds rossonero Igli Tare lavorerà per prendere il sostituto che ha già un nome e un cognome, cioè Samuele Ricci, centrocampista del Torino da tempo nel mirino del Diavolo che aveva provato a prenderlo già a gennaio. Tra i giocatori in uscita c'è anche Theo Hernandez, il cui agente ha incontrato ieri il Milan: rinnovo quasi impossibile, si va verso anche il suo addio nelle prossime settimane.