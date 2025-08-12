Milan, ora la punta: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola

Settimana scorsa il Milan chiudeva la telenovela Ardon Jashari, nelle prossime ore il club rossonero è pronto ad accogliere il centrale Koni De Winter e il terzino destro Zachary Athekame. Piano piano le lacune della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri si stanno colmando: salvo clamorose sorprese, dunque, manca solo un attaccante che possa far compagnia e concorrenza a Santiago Gimenez. Il nome in voga nelle ultime ore è quello di Rasmus Hojlund che però non vuole lasciare lo United. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola ne parlano diffusamente.

La Gazzetta dello Sport dà la precedenza, in taglio laterale, ai due colpi imminenti: "Milan, colpo su colpo. Presi De Winter e Athekame: pronti domenica in coppa". Subito sotto le parole dell'ex tecnico Arrigo Sacchi rivolte proprio ad Hojlund che al momento rifiuta il trasferimento: "Il Diavolo non si rifiuta. Non è van Basten". Dal Corriere dello Sport arrivano notizie più positive sulla trattativa per il ragazzo danese, anche se a livello di intesa tra club: "Il Milan prenota Hojlund. Accordo con lo United: prestito con diritto di riscatto". Anche Tuttosport cita questa operazione in taglio laterale: "Il Milan va in missione da Hojlund". Il QS riassume tutto insieme: "Milan scatenato, ecco Athekame dopo De Winter. Pressing Hojlund".