Tare a Londra da Hojlund, il CorSport: "Il settimo sigillo"

Il Milan vuole Rasmus Hojlund: con il Manchester United che sta portando in Inghilterra Benjamin Sesko, i rossoneri hanno messo gli occhi sul giovane attaccante danese che ha già giocato un anno in Italia, all'Atalanta, mettendosi in mostra. È suo il nome designato dalla dirigenza milanista per il nuovo centravanti che farà compagnia nel reparto offensivo a Santiago Gimenez. Una trattativa che procede spedita anche se con qualche intoppo che arriva proprio dal giocatore, non convinto di lasciare i Red Devils.

Il Corriere dello Sport però oggi riporta un importante aggiornamento e titola: "Hojlund, il settimo sigillo. Tare è rimasto in Inghilterra: sull'operazione anche la firma di Furlani e di un intermediario". Il dirigente albanese non è tornato con la squadre dala trasferta d'Oltremanica ma ne ha approfittato per restare in Inghilterra: l'obiettivo è quello di convincere Hojlund ad accettare il passaggio in rossonero. Continua a scrivere il CorSport: "C'è l'ok del Manchester United al prestito con diritto di riscatto. L'attaccante, prima non convinto, sta iniziando a cambiare idea". E ancora: "Ci sono i margini per chiudere il suo ingaggio nei prossimi giorni".