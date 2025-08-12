Una punta per Max, il CorSera: "Attende Hojlund, Vlahovic il piano B"

Il Milan è alla ricerca di un'altra punta. Nelle sue dichiarazioni di inizio mandato, Igli Tare aveva dichiarato che il club rossonero avrebbe cercato un altro centravanti da mettere accanto a Santiago Gimenez e con caratteristiche complementari a quelle del messicano: più precisamente era stato indicato un attaccante che potesse avere le caratteristiche del bomber d'area alla Olivier Giroud. Era stato specificato anche che sarebbe stata l'ultima necessità ad essere presa in carico ed effettivamente sta andando proprio così.

I nomi sulla lista del Milan sono attualmente due, come scrive anche il Corriere della Sera questa mattina nel suo consueto box dedicato al calciomercato: "Allegri attende Hojlund, Vlahovic il piano B". Tare è rimasto in Inghilterra e cercherà di convincere la punta danese del Manchester United ad accettare la corte rossonera: la risposta del giocatore, però, non verrà attesa in eterno ma la si aspetta entro e non oltre domenica prossima. Non dovesse esserci esito positivo, da via Aldo Rossi dovrebbero avere il tempo di muoversi su altri obiettivi.