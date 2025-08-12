Allegri studia un piano per Luka, Tuttosport: "A Modric la bacchetta del Direttore"

Una delle domande cruciali per il Milan e per Massimiliano Allegri, entrando in questa stagione, è cercare di capire come sfruttare le diverse armi a disposizione a centrocampo. E come diretta conseguenza ci si chiede come e quanto verrà impiegato Luka Modric. Il croato va verso i 40 anni ma, al di là della grande attitudine, ha dimostrato di poter reggere determinati ritmi anche se logicamente andrà preservato. Questo sarà il compito del tecnico livornese: tirare fuori il meglio dal fuoriclasse croato.

Tuttosport ha provato a immaginare l'assetto del centrocampo rossonero e ha posto il focus proprio su Modric, prima di tutti gli altri. Scrive il quotidiano con base a Torino: "Certezza Milan, a Modric la bacchetta del Direttore". Nell'occhiello si legge: "Allegri lo utilizzerà al centro per sfruttare la sua capacità di gestire le situazioni e per preservarlo dal punto di vista fisico". E poi ancora: "Con una partita alla settimana sarà difficile tener fuori l'ex Pallone d'Oro". Quindi nel sottotitolo ci si immagina la posizione di tutti gli altri: "Loftus-Cheek, Fofana e Jashari garantiscono muscoli e corsa. Ricco ok, però come alternativa".