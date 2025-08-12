Il Milan piazza il doppio colpo, la Gazzetta: "Sprint del Diavolo"

Il Milan si appresta a chiudere due operazioni in queste ore, entrambe nel reparto difensivo. Da una parte, come sostituto di Malick Thiaw che verrà ufficializzato a breve dal Newcastle United, arriva in rossonero Koni De Winter, centrale belga classe 2002 del Genoa; dall'altra, come nuovo terzino destro in concorrenza con Alex Jimenez, la dirigenza di via Aldo Rossi sta chiudendo per Zachary Athekame, 20enne svizzero che piace per la sua grande potenzialità fisica.

La Gazzetta dello Sport questa mattina apre proprio con il racconto di questo doppio colpo e scrive: "Sprint del Diavolo. Athekame-De Winter, un doppio colpo per la difesa del Milan". E poi si legge ancora: "I rossoneri sono a un passo dal prendere l'esterno dello Young Boys e il centrale del Genoa: domani visite mediche per entrambi?". Quindi riportati i costi dell'operazione: "Lo svizzero pagato 10 milioni e il 10% della futura rivendita. Al Grifone 18 milioni più due di bonus". Adesso da capire, anche in base all'assetto che vorrà utilizzare Allegri, se sarà necessario intervenire ancora sul mercato per la difesa.