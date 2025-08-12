Il CorSport spiega perché Allegri ha voluto Koni De Winter

Tempo di reazione molto veloce, quello della dirigenza milanista che, dopo aver chiuso la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, si è buttato subito alla ricerca del suo sostituto che ha trovato in Koni De Winter. Il centrale belga classe 2002 arriva dal Genoa dopo tre stagioni da titolare in Serie A, le ultime due col Grifone e quella prima con l'Empoli: per il calciatore passato anche dal vivaio della Juve (proprio quando c'era Allegri) si tratta del definitivo salto di qualità.

Il Corriere dello Sport oggi parla dei vantaggi di questa trattativa, a livello tattico. Scrive il quotidiano: "De Winter da Max, un jolly per il Milan". Nell'occhiello vengono messe in luce le motivazioni che hanno spinto il tecnico livornese a indicare questo giocatore come rinforzo difensivo: "L'allenatore lo ha voluto perché può giocare in due ruoli". E poi ancora: "Per il difensore contratto quinquennale a 1.7 milioni a stagione. Ieri scambio di documenti con il Genoa. Visite mediche a Milano nelle prossime ore".