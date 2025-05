Allegri rimette in discussione Mike e Theo, il CorSport: "Le cose possono cambiare"

L'arrivo di Massimiliano Allegri è una mossa che il Milan non solo tenta per cercare di risollevarsi dopo una stagione fallimentare, ma è anche un tentativo di mettere nello spogliatoio, al cospetto dei giocatori, un uomo che è una garanzia per gli stessi calciatori che ne possono riconoscere la credibilità sia da un punto di vista umano che soprattutto da un punto di vista sportivo. Ed è per questo che il ritorno a Milanello del tecnico livornese è da leggere anche in questo senso, specialmente dopo le rassicurazioni avute sulla sua voce in capitolo in chiave mercato da parte del club.

Al momento, al netto della situazione Reijnders che pare essere un po' slegata, i due giocatori dal futuro più incerto sono Mike Maignan e Theo Hernandez, non fosse altro perché hanno un contratto in scadenza tra un anno. Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, l'arrivo di Allegri potrebbe rimettere tutto in discussione. Titola il CorSport: "Maignan&Theo sliding doors". Il rinnovo non arriva ma nel sottotitolo si apre uno spiraglio: "I due sembravano destinati ad andarsene: con Tare e Allegri le cose possono cambiare". Su Maignan: "Ha più possibilità".