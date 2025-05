Il QS titola: "Offerta Milan per tentare Max Allegri"

vedi letture

"Offerta Milan per tentare Max Allegri" titola questa mattina il Quotidiano Sportivo. Sul tavolo un contratto triennale da 5 milioni a stagione (si parla di un biennale con opzione per il terzo) per il ritorno di Max in rossonero che sembrava vicino al Napoli ma la probabile permanenza di Conte in azzurro ha cambiato i piani scatenando un nuovo effetto domino. Gasperini potrebbe lasciare l'Atalanta: ci pensa la Roma.

Come raccontato da Milannews.it (clicca qui per leggere l'articolo), nelle scorse ore Igli Tare, nuovo direttore sportivo milanista, ha incontrato il tecnico livornese per sbloccare definitivamente la situazione. Sono ore molto calde e la fumata bianca sembra essere sempre più vicina.