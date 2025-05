Il futuro dei big, il CorSera: "Leao al centro, Theo in bilico"

vedi letture

L'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe rimescolare le carte in tavola sul futuro dei big, anzi sicuramente lo farà. Il tecnico livornese arriva a Milanello con le sue idee e con la garanzia di poter dire la sua in chiave mercato. In questo senso sarà opportuno capire nei prossimi giorni cosa Allegri avrà indicato a Tare e cosa decideranno insieme per il futuro della rosa, in particolare in merito a quei 3 o 4 giocatori di cui si è discusso molto nel finale di questa travagliata stagione.

Tra i più in vista ci sono senza dubbio Rafael Leao e Theo Hernandez. Oggi il Corriere della Sera dedica a entrambi una riflessione che parte dalle stesse basi ma che produce esiti diversi. Scrive il quotidiano generalista: "Leao sarà al centro del piano, Theo Hernandez in bilico". Nel sottotitolo si affronta anche la questione Reijnders: "Difficile tenerlo: 70 milioni, arriva un regista". L'obiettivo numero uno è mettere ancora Leao al centro del progetto. Per Theo è tutto diverso, il suo calo è stato vistoso e verticale sia tecnicamente che mentalmente: tutto sta nella sicurezza che Allegri ha di poterlo rigenerare. A oggi la sua permanenza rimane dubbia.