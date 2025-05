Zlatan e Allegri si ritrovano, Tuttosport: "Ibra, dalle ruggini al patto con Max"

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan segna anche il ritrovarsi del tecnico livornese con Zlatan Ibrahimovic. Nella prima era di Max in rossonero, l'attaccante svedese è stato l'acquisto di punta che ha portato i rossoneri al 18° scudetto nella stagione 2010-2011 (il primo anno dell'allenatore). Nelle due stagioni in cui è stato allenato da Allegri, Zlatan ha segnato 56 gol in 85 partite e ha vinto un campionato e una Supercoppa Italiana.

Un rapporto che tra i due non è sempre stato amorevole. Scrive questa mattina Tuttosport: "Ibra, dalle ruggini al patto con Max". Nell'occhiello comincia il recap: "Iniziato con lo Scudetto, il rapporto tra lo svedese calciatore e l'Allegri tecnico ha poi vissuto anche momenti di tensione". Il riferimento è a una gara di ritorno di Champions League tredici anni fa: "Nel 2012, dopo il ko con l'Arsenal quasi vennero alle mani. Ma anni dopo esaltò i suoi trionfi". Dopo una sconfitta per 3-0 a Londra che mise a repentaglio la qualificazione dopo la vittoria per 4-0 dell'andata, Allegri fece i complimenti alla squadra e lo svedese non la prese benissimo. Sette anni dopo, da Los Angeles, Ibra difese le idee allegriane: "L'unica cosa che conta è vincere. Non deve interessare come, quello non ha importanza".