Un uomo al centro del progetto, Tuttosport: "L'Allegri bis riparte da Leao"

Massimiliano Allegri, nei suoi contatti che lo hanno (ri)portato al Milan avuti negli ultimi giorni specialmente con igli Tare, nuovo Ds rossonero, ha avuto rassicurazioni circa il mercato sul quale si potrà esprimere sia in entrata che in uscita. Uno dei giocatori chiave della rosa è Rafael Leao e proprio da lui Max Allegri vorrebbe ripartire: un giocatore che in passato, da allenatore della Juventus, non ha mancato di elogiare per le sue qualità. Le sue come quelle di Theo Hernandez, altro calciatore dal futuro tutto da scrivere.

Oggi Tuttosport, però, segnala proprio il calciatore portoghese come l'uomo al centro del nuovo corso milanista di Max: "L'Allegri bis riparte da Leao". Nel sottotitolo viene anche scritto: "L'allenatore apprezza anche Theo, i cui rapporti con il club sono però logori". Intanto ci sarà da capire anche cosa ne sarà di Tijjani Reijnders e se Allegri ha avuto rassicurazioni in merito: "Il City alza il pressing: Guardiola lo vuole già al Mondiale per Club ma il Milan lo cede solo per 75 milioni".